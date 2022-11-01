Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı! Derbide var mı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Bardakcı, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.Abone ol
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile yaptığı müsabakada doğrudan kırmızı kart gören Abdülkerim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Abdülkerim Bardakcı'ya verilen söz konusu cezaya sarı-kırmızılı kulübün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, cezayı 1 maça indirdi.
Beşiktaş derbisi...
Cezasını 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla dolduran Abdülkerim Bardakcı, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda yapacakları Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.