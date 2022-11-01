Derbi öncesi Okan Buruk'tan çarpıcı Fenerbahçe çıkışı! "İşimize yarar..."

Süper Lig'in 12.haftasında VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Bu sezon ligde ilk kez 2 farkla galip gelen sarı-kırmızılılar, 3 maç aradan sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ezeli rakibi Fenerbahçe için de ilginç bir çıkışta bulundu.

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Sezon başında Galatasaray'da Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelen Okan Buruk, ligin geride kalan 12 haftasında performansıyla tartışılmaya devam ederken, gözler 49 yaşındaki çalıştırıcıya çevrilmişti.

Dev maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumunu değerlendiren Buruk, performansıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.

"Çıkışımızı Ali Palabıyık durdurdu"

Alanya maçında iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Okan Buruk, "Çıkışımızı Ali Palabıyık durdurdu. Bilinçli bir linç kampanyası olduğu açık, bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor" ifadesini kullandı.

"Sosyal medyadan takım kuruyor' eleştirilerine yanıt vermeye değmez" diyen 49 yaşındaki teknik adam, "Sokağın, taraftarımızın dili sosyal medya ile aynı değil" dedi.

"Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edilmesi işimize yarar"

Buruk, iyi yolda olduklarını belirterek destek istedi: "Orta saha ve forvet birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz, cezalar ve sakatlıklardan dolayı problem yaşadık. Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz. Beşiktaş maçı için sloganımız; her şey Galatasaray için... Kulağımızı kapattık, işimize konsantre durumdayız. Galatasaray daha iyi olacak. Derbide çıkışımız sürecek. Taraftarımız bizlere güvensin. Fenerbahçe'nin çıkışıyla ilgili de "Medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar" dedi.