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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin tahıl koridorunu görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin tahıl koridorunu görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Rusya lideri Putin ile görüştü. Rusya'nın askıya aldığını açıkladığı tahıl anlaşmasının ele alındığı görüşmede Erdoğan, Putin'e çözümün müzakerelere dönüş yolunu açacağını aktardı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

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