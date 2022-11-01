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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi devretti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi devretti

AK Parti’nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur’a devretti.

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden "affını istediğini" açıklamıştı. Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine de Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin’in yerine ise Genel Başkan Yardımcılığı görevine Belgin Uygur getirildi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreni ile Özlem Zengin Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur’a devretti.

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