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HABER /  POLİTİKA

AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa teklifini MHP ile paylaştı

AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa teklifini MHP ile paylaştı

AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsüne yönelik Anayasa'da değişiklik teklifi, MHP kurmayları ile paylaşıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasal değişiklik için düğmeye bastı.

Metin MHP ile paylaşıldı

AK Parti, bu kapsamda çalışmalarını tamamlayarak değişiklik teklif metnini MHP ile paylaştı.

MHP'nin metin üzerinde çalışmalarını bitirmesinin ardından da muhalefet turuna çıkılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında açıklayacak

Yarın düzenlenecek AK Parti grup toplantısında, teklif ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

360 vekil desteği referandum yolunu açacak

MHP'nin çalışmalarını tamamlaması ve muhalefet turlarının ardından Genel Kurul'a gelecek teklif 5'te 3 çoğunluğun onaylaması durumunda, Anayasa değişikliği gerçekleşmiş olacak.

Teklif eğer 360 milletvekili tarafından onaylanırsa da değişiklik için referandum yolu açılmış olacak.

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