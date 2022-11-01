BIST 4.055
DOLAR 18,60
EURO 18,38
ALTIN 986,02
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın'ın son görüntüsü şaşırttı

Sergen Yalçın'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra objektiflerden uzak bir hayat yaşayan Sergen Yalçın son görüntüsüyle, "Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış" yorumlarına neden oldu.

Abone ol

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla TV100 ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Ünlü hoca, siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir ortalıkta görünmedi.

"Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış"

Yalçın, uzun bir aradan sonra çıktığı programdaki görüntüsüyle dikkat çekti.

Sosyal medyada taraftarlar Sergen Yalçın için, "Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış" yorumunda bulundu.

Beşiktaş'la görüştü mü? Sergen Yalçın canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'la isminin anılması hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Yapılan haberler yalan. Görüşme, anlaşma olmadı. Yeni hoca geldi. Başarılı bir hoca geldi. Benim adımın bu tür şeylerin içinde olmasını istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Beşiktaş çok büyük camia. 100. yılda şampiyonluk golünü attığım camia. Ötesi var mı?" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'ye gitti
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'ye gitti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: Böyle bir iftira atamazsın!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: Böyle bir iftira atamazsın!
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun: Bu sözler yuva yıkıyor!
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun: Bu sözler yuva yıkıyor!
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Alnınızdaki derin kırışıklıklar yaşlanmanın değil, bu hastalığın belirtisi olabilir
Alnınızdaki derin kırışıklıklar yaşlanmanın değil, bu hastalığın belirtisi olabilir
Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul etti
Hulusi Akar, oyuncu Burak Haktanır'ı kabul etti
Bu profiterolü yedikten sonra basküle çıkmak istemeyeceksiniz! Diyet bozan tarif!
Bu profiterolü yedikten sonra basküle çıkmak istemeyeceksiniz! Diyet bozan tarif!
KPSS soruları sızdırıldı mı? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama
KPSS soruları sızdırıldı mı? YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama
Kolesterole dikkat! Bu Kilis tava tarifi ile ete doyacaksınız
Kolesterole dikkat! Bu Kilis tava tarifi ile ete doyacaksınız
Her gün yıkıyorum saçlarım yine yağlanıyor diyenlerseniz çözümü basit!
Her gün yıkıyorum saçlarım yine yağlanıyor diyenlerseniz çözümü basit!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi devretti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi devretti
AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa teklifini MHP ile paylaştı
AK Parti başörtüsüne yönelik Anayasa teklifini MHP ile paylaştı