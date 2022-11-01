Sergen Yalçın'ın son görüntüsü şaşırttı

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra objektiflerden uzak bir hayat yaşayan Sergen Yalçın son görüntüsüyle, "Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış" yorumlarına neden oldu.

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla TV100 ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Ünlü hoca, siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir ortalıkta görünmedi.

"Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış"

Yalçın, uzun bir aradan sonra çıktığı programdaki görüntüsüyle dikkat çekti.

Sosyal medyada taraftarlar Sergen Yalçın için, "Hoca ya zayıflamış ya da botoks yaptırmış" yorumunda bulundu.

Beşiktaş'la görüştü mü? Sergen Yalçın canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'la isminin anılması hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Yapılan haberler yalan. Görüşme, anlaşma olmadı. Yeni hoca geldi. Başarılı bir hoca geldi. Benim adımın bu tür şeylerin içinde olmasını istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. Beşiktaş çok büyük camia. 100. yılda şampiyonluk golünü attığım camia. Ötesi var mı?" dedi.