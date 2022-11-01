Alnınızdaki derin kırışıklıklar yaşlanmanın değil, bu hastalığın belirtisi olabilir

Yanaklarda ve alındaki kırışıklıkları herkes yaşlanmaya bağlar. Ancak bu derin kırışıklıkların altında başka sebepler yatıyor olabilir. İşte bu kırışıklıkların habercisi olduğu o tehlikeli hatalık...

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Devamlı olarak gözümüzü kısıp güneşe gözlük takmadan çıkmak veya sürekli kaşlarınızı çatmak, bir zaman sonra alınızda çizgiler oluşmasına sebep olabilir. O çizgiler zamanla derinleşir ve kalıcı hale gelir. Peki alın çizgilerin zararları nelerdir? Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucu derin alın kırışıklıkları olan insanların kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olabileceğini belirttiler.

Alında kırışıklık olanlar dikkat!

Uzmanlar tarafından yapılan yeni bir araştırma sonucu herkesi şok etti. Alında kırışıklık olanlar dikkat. Çıkan sonuçta kardiyovasküler hastalıktan yüksek hayat riskine bağlı olarak alında kırışıklıklar olduğunu gösterdi.

Kötü hastalığın pençesinde olabilirsiniz

Çalışma sonucunda alındaki kırışıklıkların kişinin kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. 20 yıllık çalışmanın sonuçları bunları gösteriyor. Aynı zamanda kaşın kaşın üst kısmında yer alan kırışıklıklar, kalp hastalıkları veya felç gibi olası problemler için kırmızı bayrak niteliğinde…

10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı

20 yıldır sağlıklı olan 32, 42, 52 ve 62 yaşlarında 3 bin 200 yetişkin analiz edildi. Bu insanlarn alnındaki kırışıklıkların sayısına ve derinliğine bağlı olarak puan verildi. Sıfır, cildin tamamen pürüzsüz olduğu, üç ise ciltte çok sayıda derin kırışıklık olduğu anlamına geliyordu. Yüksek puan alan insanların kardiyovasküler hastalıktan hayati riskinin biraz daha yüksek olduğunu tespit ettiler. Öyle ki, iki ve üç puan alanların, sıfır puan alanlara göre hayati risklerinin 10 kat daha fazla olduğunu tespit ettiler.

Alın kırışıklığı sebep olur?

Alın kırışmasının en yaygın sebebi mimik kullanımı ve gözlerimizin güneşe karşı hassas olması. Güneş gözlüğü kullanmamak, gözlerini kırıştırarak güneşli havada dolaşmak, yoğun mimik kullanımı ve kaş kullanımı alında yatay çizgilerin çıkmasına sebep olur.

Alın çizgileri ne zaman çıkar?

Genellikle otuzlu yaşlarda oluşmaya başlar ancak mimik kullanımı sebebiyle bazen genç yaşlarda da alın kırışıklıklarına rastlamak mümkündür.

Kaşların üzerinde birbirine paralel olarak olarak uzanan yatay alın çizgileri, çoğunlukla oturmuş çizgiler haline gelmeye başladıkları esnada, bir sabah ayna karşısında fark edilir. Oysa gün içinde yüzlerce kez, kaşlarınızı yukarı kaldırdığınızda, bir şeye şaşırdığınızda veya kaşlarınızı çattığınızda bu çizgiler oluşur ve silinir ama siz bunu göremezsiniz, ta ki artık mimik yapmadığınızda da gözle görülür hale gelene kadar…