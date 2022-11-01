Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun: Bu sözler yuva yıkıyor!

Günümüz evliliklerinin kısa sürmesinin sebebi, genellikle eşlerin birbirini anlayamaması, hoşgörülü olmaması ve karşı tarafı kıracak sözler sarf etmesi. işte ağzınızdan çıktığı anda geri dönüşü olmayan, evliliğin bitmesine bile sebep olacak cümleler...

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Eşler arasındaki kavgalarda, sinirlerinize hakim olamayıp söylediğiniz bazı cümleler, eşinizle aranızı daha kötü yerlere sürükleyebilir ve hatta sizi boşanma noktasına da getirebilir. Hiç kimse mutsuz olmak için evlenmez. Ancak evlilik sürecinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları sebebiyle bazı problemler da meydana gelebilir. Tartışma sırasında çiftler çoğunlukla ağızlarından çıkan cümleleri sinirle söylerler. Öfkeyle fevri davranıp kalp kıran pek çok cümle söylenebilir. Evlendiğinizde ya da ilişki sürecindeyken partnerinizle tartışma sırasında kullandığınız sözlere dikkat etmelisiniz.

Beraberliklerde derin yaralar bırakan bazı laflar, yaşamınızda güzel giden birçok şeyi mahvedebilir. Evliliklerde kavga anında bile söylenmemesi gereken cümleleri sizler için bir araya getirdik.

Ayrılmak istiyorum

Evliliklerde yaşanan olumsuz olaylar neticesinde bazı anlaşmazlıklar ve tartışmalar meydana gelebilir. Bu tartışmaları sakince bir neticeye bağlamaya çalışmak gerekir. Ancak evliliklerde tartışma esnasında çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimelerden biri maalesef ki "Ayrılmak istiyorum" oluyor. En ufak tartışmalarda bile bunu söylemek pişman olcağınız bi hata olabilir ve geri dönülmeyen yollara girmenize sebep olabilir. Eşiniz böylelikle size olan güvenini kaybedebilir. Her öfkeli anınızda bu cümleyi kullanmanız son derece kalp kırıcı ve yıpratıcı olabilir.

İşe yaramaz bir korkaksın

"Korkaksın" ya da "İşe yaramazsın" gibi cümleleri kavga anında bile söylediğinizde eşiniz kendisini yetersiz hissedebilir ve anında sizden uzaklaşabilir. Ağzınızdan çıkan bu sözler karşı tarafı oldukça tahrik eder ve onların da size aynı çirkin ve itici cümleleri söylemelerine neden olur. Yaşadığınız küçük bir tartışmada bu sözleri sarfederseniz, kendinizi içinden çıkılmayan bir durumun içinde bulabilirsiniz. Gerçekten tartışmaya başladıysanız bu cümleleri kullanmak yerine ilk önce biraz sakinleşmeyi ve daha sonra daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurmayı deneyin.

Hepsi senin yüzünden

Evliliklerde çiftler, yaşanan tartışmalar esnasında genellikle hep birbirlerini suçlar. Kimse kendi hatasını maalesef ki fark etmez. Her zaman tüm sorunun partnerinden çıktığını düşünür ve söyler. Birlikte yaptığınız işlerde istenmeyen sonuçlarla karşılaştığınızda suçu sadece kesinlikle eşinize atmayın. Bu eylem sadece aranızdaki tartışmanın büyümesine ve içinden çıkılmaz bir hal almasına yol açar. Öfkeyle eşinize kırıcı cümleler kurmak yerine önce sakinleşip daha sonra sağlıklı düşünerek hareket etmeye çalışın. Aranızdaki problemi çözdükten sonra tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Yapıcı davranışlarla aranızdaki sorunları çözüp evliliğinizin huzurunu koruyun ve birbirinizden uzaklaşmanıza sebebiyet tanımayın.