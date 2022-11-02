Belediyede asit dehşeti! Peruk takıp belediyeyi basan kadın, iki kadın çalışana asit attı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi'nde personellerle tartışan kadın, oradan ayrılıp, peruk takarak tekrar belediyeye döndü ve iki kadın çalışana asit attı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğüne giden Dilek Y. (30) isimli kadın, görevli personellerle tartışma yaşadığı binadan ayrıldı. Tanınmamak için peruk takan Dilek Y., kısa süre sonra belediyeye geri geldi.

İki kadına asit atıp kaçtı

Dilek Y. sonrasında yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Özlem Ç.'ye doğru fırlattı. Asit içerikli olduğu tespit edilen sıvı Özlem Ç. (32) ve yanında bulunan mesai arkadaşı Aslı Y.'ye (28) isabet etti. Bağrışmalar üzerine Dilek Y. arkasına bakmadan binadan kaçtı.

Bir kadın yüzünden yaralandı

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yüzünden yaralanan Özlem Ç. ve elinden yaralanan Aslı Y.’yi Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Saldırgan ile kurban okul arkadaşı

Şüpheli kadın, kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.’nin Özlem Ç. ile okul arkadaşı olduğu öğrenildi. Karakolda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilek Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.