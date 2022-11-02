BIST 4.073
DOLAR 18,62
EURO 18,40
ALTIN 988,84
HABER /  GÜNCEL

Belediyede asit dehşeti! Peruk takıp belediyeyi basan kadın, iki kadın çalışana asit attı

Belediyede asit dehşeti! Peruk takıp belediyeyi basan kadın, iki kadın çalışana asit attı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi'nde personellerle tartışan kadın, oradan ayrılıp, peruk takarak tekrar belediyeye döndü ve iki kadın çalışana asit attı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Abone ol

Denizli’de Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğüne giden Dilek Y. (30) isimli kadın, görevli personellerle tartışma yaşadığı binadan ayrıldı. Tanınmamak için peruk takan Dilek Y., kısa süre sonra belediyeye geri geldi.

İki kadına asit atıp kaçtı

Dilek Y. sonrasında yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Özlem Ç.'ye doğru fırlattı. Asit içerikli olduğu tespit edilen sıvı Özlem Ç. (32) ve yanında bulunan mesai arkadaşı Aslı Y.'ye (28) isabet etti. Bağrışmalar üzerine Dilek Y. arkasına bakmadan binadan kaçtı.

Bir kadın yüzünden yaralandı

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yüzünden yaralanan Özlem Ç. ve elinden yaralanan Aslı Y.’yi Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 

Saldırgan ile kurban okul arkadaşı

Şüpheli kadın, kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.’nin Özlem Ç. ile okul arkadaşı olduğu öğrenildi. Karakolda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dilek Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
İsrail'de Netanyahu hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı!
İsrail'de Netanyahu hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı!
Bakan Dönmez açıkladı! İş birliği için teklifler yağıyor
Bakan Dönmez açıkladı! İş birliği için teklifler yağıyor
Bursa'da büyük yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü
Bursa'da büyük yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeni üyesi belli oldu
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yeni üyesi belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Sergen Yalçın'ın son görüntüsü şaşırttı
Sergen Yalçın'ın son görüntüsü şaşırttı
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'ye gitti
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'ye gitti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: Böyle bir iftira atamazsın!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu tepkisi: Böyle bir iftira atamazsın!
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun: Bu sözler yuva yıkıyor!
Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun: Bu sözler yuva yıkıyor!
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM'de kabul edildi