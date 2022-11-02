Saat 05:00'te 'Kökünü Kurutma' operasyonu başladı! Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, "130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

- Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle Uyuşturucu satıcılarını yakaladık.

- 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

- Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

- Gençleri ve vatandaşlara bu illete ulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Tarihimizin güçlü operasyonlarını sürdürerek esas itibarıyla dünya coğrafyalarında bu işle başa çıkılamaması sebebiyle serbest bırakılmasının göz yumulmasına aldırmadan sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesini, gençlerimize musallat olmasına ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altında bırakılmasın müsaade etmeyeceğiz.

- Hep birlikte yapılan bir mücadeledir ve bu mücadeleyi sonuna kadar inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun. Ben operasyona katılan bütün ekiplere, bütün emniyet personel teşkilatımıza, Osmaniye Başsavcılığımıza ve aynı zaman emniyet genel müdürümüze, daire başkanlığımıza, Osmaniye Emniyet Müdürlüğümüze narkotik birimlerimize çok teşekkür ediyorum.