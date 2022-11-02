Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e övgü: Gördüğüm en yetenekli oyuncu

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Yalçın, "Arda Güler, benim gözümle gördüğüm en yetenekli oyuncu" dedi.

Abone ol

Sergen Yalçın, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu, merak edilen soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Arda, benim gözümle gördüğüm en yetenekli oyuncu. Eğer bir aksaklı olmazsa bence büyük oyuncu olur. Fenerbahçe’nin bir maçında oyuna girdi son bölümde. Ben oyuncuyu seyrederken başka şeylere bakıyorum. Kafası çok çalışıyor" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın "Arda Güler, Sergen Yalçın'ı geçer mi?" sorusuna ise Sergen Yalçın "İnşallah" şeklinde yanıt verdi.