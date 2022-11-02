BIST 4.070
DOLAR 18,62
EURO 18,41
ALTIN 988,50
HABER /  DÜNYA

Yunan'ın yeni Türkiye yalanı! Yunan Bakan'dan skandal sözler

Yunan'ın yeni Türkiye yalanı! Yunan Bakan'dan skandal sözler

Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Yiannis Plakiotakis de katıldı. Yunan bakanın skandal Türkiye açıklamaları komşu basınında manşet oldu.

Abone ol

Yunanistan'ın Türkiye karşıtı göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara imza atan Yunan politikacılar kervanına Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Yiannis Plakiotakis de katıldı.

Miçotakis'in dün imza attığı 'mülteci yalanını' sürdüren Yunan Bakan, 'Yunanistan, Türkiye'nin Ege'de sürdürdüğü oyunlara kapılmadan hayat kurtarmaya devam edecek' dedi. Plakiotakis sözlerine şöyle devam etti;

Belli ki bir olaya neden olmak...

'Bir Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan Karasularına giriyor, belki bir olaya neden olmak istiyor.' Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile bilinen Proto Theme gazetesi açıklamaları 'Bakan Samos'taki Türk provokasyonu ve Kafirea'daki gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı' şeklinde okurlarına duyurdu.

Miçotakis kanıt sunamadı

Yunan Başbakan Litvanya devlet televizyonu LRT'ye verdiği röportajda Türkiye'nin kaçak göçe karşı yeterince mücadele etmediğini iddia etmişti. Miçotakis, 'Türkiye'nin Yunanistan'a göçmenleri ve mültecileri aktif olarak teşvik ettiğine dair bol miktarda kanıtımız var' sözleri ile Türkiye'yi suçlamış ancak ifadesinde yer verdiği kanıtı sunamamıştı.

Miçotakis'in açıklamalarının ardından Yunan bakanın da benzer şekilde Türkiye'yi itham etmesi Atina'nın yeni planı olarak yorumlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş’ta yokuş aşağı kayan otomobil eve daldı!
Beşiktaş’ta yokuş aşağı kayan otomobil eve daldı!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ankara’da 2 gündür kayıp üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı
Ankara’da 2 gündür kayıp üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı
Avrupa'ya Zelenskiy'den kötü haber! Ukrayna enerji akışını durdurdu!
Avrupa'ya Zelenskiy'den kötü haber! Ukrayna enerji akışını durdurdu!
Serdar Ortaç 15 sene ömrüm var sevap işleyerek ölmek istiyorum dedi Serdar Ortaç'ın hastalığı...
Serdar Ortaç 15 sene ömrüm var sevap işleyerek ölmek istiyorum dedi Serdar Ortaç'ın hastalığı...
Ofiste çalışanlar aman dikkat! 3 kişiden birinde bu hastalık var
Ofiste çalışanlar aman dikkat! 3 kişiden birinde bu hastalık var
Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e övgü: Gördüğüm en yetenekli oyuncu
Sergen Yalçın'dan Arda Güler'e övgü: Gördüğüm en yetenekli oyuncu
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başladı
Nartotik Şube'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Nartotik Şube'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Şampiyonlar ligi toplu sonuçlar D grubunda sıralama uzatma dakikalarında belli oldu
Şampiyonlar ligi toplu sonuçlar D grubunda sıralama uzatma dakikalarında belli oldu
Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar
Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar