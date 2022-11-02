Yunan'ın yeni Türkiye yalanı! Yunan Bakan'dan skandal sözler

Yunanistan'da gündem yine Türkiye. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Yiannis Plakiotakis de katıldı. Yunan bakanın skandal Türkiye açıklamaları komşu basınında manşet oldu.

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Yunanistan'ın Türkiye karşıtı göçmen manipülasyonu hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara imza atan Yunan politikacılar kervanına Yunanistan Deniz Ticaret Bakanı Yiannis Plakiotakis de katıldı.

Miçotakis'in dün imza attığı 'mülteci yalanını' sürdüren Yunan Bakan, 'Yunanistan, Türkiye'nin Ege'de sürdürdüğü oyunlara kapılmadan hayat kurtarmaya devam edecek' dedi. Plakiotakis sözlerine şöyle devam etti;

Belli ki bir olaya neden olmak...

'Bir Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan Karasularına giriyor, belki bir olaya neden olmak istiyor.' Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile bilinen Proto Theme gazetesi açıklamaları 'Bakan Samos'taki Türk provokasyonu ve Kafirea'daki gemi kazasıyla ilgili açıklama yaptı' şeklinde okurlarına duyurdu.

Miçotakis kanıt sunamadı

Yunan Başbakan Litvanya devlet televizyonu LRT'ye verdiği röportajda Türkiye'nin kaçak göçe karşı yeterince mücadele etmediğini iddia etmişti. Miçotakis, 'Türkiye'nin Yunanistan'a göçmenleri ve mültecileri aktif olarak teşvik ettiğine dair bol miktarda kanıtımız var' sözleri ile Türkiye'yi suçlamış ancak ifadesinde yer verdiği kanıtı sunamamıştı.

Miçotakis'in açıklamalarının ardından Yunan bakanın da benzer şekilde Türkiye'yi itham etmesi Atina'nın yeni planı olarak yorumlandı.