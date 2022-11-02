Beşiktaş’ta yokuş aşağı kayan otomobil eve daldı!

BEŞİKTAŞ’ta yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, geri geri kayarak bir binaya çarptı. Otomobil binanın giriş katındaki eve dalarken evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

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Edinilen bilgiye göre, Özlem Kurtoğlu hakimiyetindeki otomobil, yokuş yukarı çıktığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Daha sonra geri geri yokuş aşağı kayan otomobil sokak üzerindeki binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle giriş katta bulunan evin camı ve duvarı içeriye çöktü.

Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı. Daha sonra çekiciye yüklenen otomobil olay yerinden kaldırıldı.