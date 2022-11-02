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Liseli kızların acımasız kavgasında yumruklar konuştu: Arkadaşları gülerek izledi!

ADANA’da lise öğrencisi iki genç kızın dedikodu yüzünden yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülenirken, arkadaşlarının onları gülerek izlemesi dikkat çekti.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi iki genç kız dedikodu yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kız çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlar, birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.Bu arada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi. Bu anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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