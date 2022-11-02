Serdar Ortaç’tan duygulandıran sözler: ‘’Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçireceğim’’
Hastalıklar geçiren ve zor zamanlar atlatan Serdar Ortaç, duygulandıran sözler söyledi. Bundan sonraki hayatını sevap işleyerek geçireceğini söyledi. Ortaç, geçtiğimiz günlerde de ‘’Ben ölünde değerimi anlayacaksınız’’ demişti.
Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava’da konser verdi. 2 saat boyunca konseri süren Ortaç, konser öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
Sağlık sorunlarıyla uğraşan Serdar Ortaç, bu aralar iyi olduğunu söyledi. ‘’Kalan yıllarımı sevap işleyerek geçireceğim’’ dedi.
Ortaç, aynı zamanda kalan hayatı için yeni kararlar aldığını söyledi. "Boş zamanımda hiçbir şey yapmıyorum, Hep yatıyorum hep uyuyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum yani hep yatıyorum’’
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Ataşehir’de sahne almıştı. O zaman da bu tarz açıklamalar yapmıştı. Ortaç’ın açıklamaları gündem olmuştu.