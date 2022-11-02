Meral Akşener'den Türkiye Yüzyılı çıkışı! İYİ Parti toplantısında olay sözler

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin Akşener, "Şimdi yeni bir masal uyduruyor hepsi bu." dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Akşener, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin de eleştirilerini sıraladı. Akşener şunları söyledi:

-Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir vizyon belgesi tanıttı. Vizyon diye yerine getirilmemiş bayat vaatlerini yeniden paketleyip servis etmişler. Çevresindekilere sesleniyorum, lütfen biriniz Sayın Erdoğan'a 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın. Bu şekilde bir cumhurbaşkanı olarak gülünç duruma düşmek yakışmıyor. 12 yıldır 2023 vizyonu diyerek milletimizden oy istedi ama hiçbir şeyi gerçekleştirmedi. Şimdi yeni bir masal uyduruyor hepsi bu. Bay Kriz'in milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı.

"Sanırsın millet parayı koyacak yer bulamıyor"

-Sayın Erdoğan'a göre ülkemizde dert yok. Sanırsın millet parayı koyacak yer bulamıyor. Sanırsın milletimiz yoksullaşmamış zenginleşmiş, sanırsın tüm ürünleri daha ucuza satın alır olmuşuz sanırsın Norveç olmuşuz. Enflasyonun yüzde 85'i aşmasını kutluyoruz gerçekten ibretlik. Hala bir seçilsem neler yapacağım diyor. Yetkiyi verin dolarla faizle enflasyonla görün demişti hamdolsun gördük.

-Satın Erdoğan merak etme 7 ay kaldı sandık geldiğinde vizyonu İYİ Parti iktidarında göreceksin. Siyasi ömrünü doldurmuş iktidar krizler potporisini yaşatıyor.

Gerçek maliyetleri bilmiyorlar

-Kur Korumalı Mevduata katılım sadece 2,3 milyon kişi. 85 milyonluk Türkiye'de 2,3 milyon kişi bu hesaba sahip. Mesela çiftçimiz mazot aldığında ödediği verdi Kur Korumalı Mevduata gidiyor demek. Mesela telefona ödenen vergi bir avuç zengine gidiyor demek. Kur Korumalı Mevduatın bütçeye olan maliyeti 85 milyar oldu. Gerçek maliyeti kendileri de bilmiyor bu tahmini...

-Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 65.2'ye çıkarmış. Oranları tutturamayan ehil ekonomi yönetimi ile karşı karşıyayız. Bir yıllık hedefini tutturamayan iktidar utanmadan bize yüzyıldan bahsediyor güler misin ağlar mısın?

"Bakan Nebati kara mizah şov kapsamında..."

-Nebati bakan haftalık kara mizah şov kapsamında sahneye çıktı ve ufuk açan açıklama yaptı enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz dedi. İnsan temelli yaklaşımımız var. Beni ve bizi ilgilendiren endişelendiren kısım insan temelli olarak tarif ettikleri yaklaşımları... Türkiye'de enflasyon canavarı insanlarımızı yediği yemekten giydiği kıyafetten ediyor. Her geçen gün bir öncekini aratıyor. Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum saraya kapanıp insandan koptun hayal aleminde yaşıyorsun. Çevirdiğiniz tüm fırıldaklar meydana saçıldı. Milletimiz bu vasatlığa mecbur değil biz var İYİ Parti var. Bizim Türkiye'yi hakkı ile yönetmek için gücümüz var. Sizin açtığınız yaraları biz saracağız. Sizin yıktıklarınızı biz yapacağız.

Yerli otomobil TOGG

-Togg'un ilk aracın banttan iniş töreni vardı. Milletimizin faydasına olan her şey de olduğu gibi bu yatırımı da geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum. Keşke her zamanki nobran tavrından bir kez sıyrılabilseydi Kıymetli girişimin tanıtımını da AK Parti'nin piar çalışmasına dönüştürdü. Togg üzerinden yürüttüğünüz geçmişi kötülemenize karşıyız. Türkiye'nin bazı acı gerekleri var. Asgari ücretlinin bırakın sıfır araç almayı yakıt sigortayı karşılaması mümkün değil.