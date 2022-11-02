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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bomba Z kuşağı anketi

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bomba Z kuşağı anketi

ALF Araştırma Z kuşağının oy tercihlerine ilişkin araştırma yaptı. Araştırmaya 17-26 yaş aralığındaki 2 bin 120 kişi katıldı. Ankette hata payının +/- yüzde 2,6 olduğu belirtildi. Gençlerin oy tercihine bakın...

Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bomba Z kuşağı anketi

27-30 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmada "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu. Araştırma sonuçlarına göre ilk sırada CHP yer alırken CHP'yi İyi Parti takip etti. 

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bomba Z kuşağı anketi

CHP:30.3

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bomba Z kuşağı anketi

İYİ Parti:15.1

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Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bomba Z kuşağı anketi

AK Parti: 11.9

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