Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bomba Z kuşağı anketi
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ALF Araştırma Z kuşağının oy tercihlerine ilişkin araştırma yaptı. Araştırmaya 17-26 yaş aralığındaki 2 bin 120 kişi katıldı. Ankette hata payının +/- yüzde 2,6 olduğu belirtildi. Gençlerin oy tercihine bakın...
27-30 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmada "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" diye soruldu. Araştırma sonuçlarına göre ilk sırada CHP yer alırken CHP'yi İyi Parti takip etti.
112
CHP:30.3
212
İYİ Parti:15.1
312
AK Parti: 11.9
412