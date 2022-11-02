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HABER /  POLİTİKA

Bomba kulis! CHP'den 'çok önemli' bir isim AK Parti'ye katılıyor

Bomba kulis! CHP'den 'çok önemli' bir isim AK Parti'ye katılıyor

Haziran 2023 seçimleri yaklaşırken partiler arasında yıldız isim transferleri ve kulisleri hızlandı. AK Partili bazı kaynaklar, CHP'den "çok önemli" bir ismin yakında AK Parti'ye katılacağını iddia etti. 

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de Ankara’da “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının merkez sağa yerleşmenin ilk işaretlerini verdiğini anlatan AK Partili kaynaklar, bundan sonra yürütülecek tüm etkinlerin “bir merkez sağ parti” damgası taşıyacağını söyledi.

Muhalefetle kavga edilmeyecek

Kısa Dalga'nın haberine göre, bundan sonra muhalefetle kavga, kutuplaştırıcı tartışmaların olmayacağını 20 yılda yapılan reformların tek tek kamuoyuna anlatılacağını ifade eden kaynaklar, “makul alanlarda muhalefet partileri ile işbirliği ve diyalog yollarını arayacaklarını” kaydetti.

CHP'li çok önemli bir isim katılıyor

Pozitif bir kampanya yürüteceklerini anlatan AK Partili isimler, “merkez sağı temsil eden AK Parti’den başka bir parti bulunmadığı” iddiasını da dile getirdi. AK Parti kurmayları seçimlerden önce sürpriz isimlerin partilerine katılacağını ifade etti. İddiaya göre, geçmişte merkez sağda görev yapmış önemli bir politikacı ile CHP’den “çok önemli” bir isim AK Parti’ye katılacak.

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