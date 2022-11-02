Deniz Baykal'ın kızı ve oğlu konuştu! İstifa edecek mi? Başka partiye mi geçiyor?

Aslı Baykal'ın istifasının ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddia edildi. Aslı Baykal, "Başka partiye geçmiyorum" derken, Ataç Baykal, "Babamla konuştum, CHP'den istifa etmeyecek" dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etmişti. Bu gelişmenin ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği ve Aslı Baykal'ın yeni parti kuracağı iddia edilmişti. Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal ve kızı Aslı Baykal'dan yeni açıklamalar geldi.

Aslı, babamla konuşmamış

Bizim TV'ye konuşan Ataç Baykal, "Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir" dedi.

Babam istifa etmeyi asla düşünmüyor

"Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor." diyen Ataç Baykal, "Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi." ifadelerini kullandı.

Memur olmasam CHP üyesi olurdum

Ataç Baykal, "Ben Aslı’nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP’ye üye olurdum" dedi.