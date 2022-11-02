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Deniz Baykal'ın kızı ve oğlu konuştu! İstifa edecek mi? Başka partiye mi geçiyor?

Deniz Baykal'ın kızı ve oğlu konuştu! İstifa edecek mi? Başka partiye mi geçiyor?

Aslı Baykal'ın istifasının ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddia edildi. Aslı Baykal, "Başka partiye geçmiyorum" derken, Ataç Baykal, "Babamla konuştum, CHP'den istifa etmeyecek" dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etmişti. Bu gelişmenin ardından Deniz Baykal'ın da istifa edeceği ve Aslı Baykal'ın yeni parti kuracağı iddia edilmişti. Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal ve kızı Aslı Baykal'dan yeni açıklamalar geldi.

Aslı, babamla konuşmamış

Bizim TV'ye konuşan Ataç Baykal, "Babam ile konuştum. Aslı’nın CHP üyeliğinden istifasını kendisi ile konuşmadığını, hatta istifa ettikten sonra haber verdiğini söyledi. Aslı’nın istifası Deniz Baykal ve ailesini bağlayıcı bir görüşün sonucu alınmış bir karar değildir" dedi.

Babam istifa etmeyi asla düşünmüyor

"Babam, kendisi CHP’den istifa etmeyi asla düşünmüyor, herkese de sakın istifa etmeyin diye telkinde bulunuyor." diyen Ataç Baykal, "Aslı’nın istifası için babam, ‘Bana bu bildirildi, oturup konuşalım diye önceden sorulmadı’ dedi." ifadelerini kullandı.

Memur olmasam CHP üyesi olurdum

Ataç Baykal, "Ben Aslı’nın CHP üyesi bile olduğunu bilmiyordum. Bu tartışmalar üzerine üye olduğunu öğrendim. Devlet memuru olmasaydım ben bugün CHP’ye üye olurdum" dedi.

Aslı Baykal: Başka partiye geçmeyeceğim

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Aslı Baykal ile olan konuşmasına yer verdi. Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: "İstifasını doğruladı ancak yorum yapmak istemedi. 'Açıklamam bu kadar' demekle yetindi. 'Başka partiye geçmeyi düşünüyor musunuz?' diye sordum. 'Hayır' dedi. Babası Deniz Baykal’ın istifa edeceği iddiasını da yalanladı."

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