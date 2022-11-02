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Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'yu resmen çıldırttı! Hadi Özışık yorumluyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamera karşısına geçip "Türkiye'nin cari açığını uyuşturcu parsıyla kapatıyorlar" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anında video ile cevap verdi. Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu yapıyor. Hadi Özışık, o gerilimi yorumladı...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandalın altına imza attı.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda, "Fotoroman Süleyman" sözleriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ağır suçlamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele etmek yerine çocuklarımızı zehirlediğini iddia etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında Türkiye'nin uyuşturucu cenneti olduğuna vurgu yaparak, AK Parti iktidarının uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatmak istediğini söyledi.

Bay Kemal'in bu sözleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu adeta çılgına çevirdi.

Soylu çektiği bir videoyla Kılıçdaroğlu'nu ispata çağırdı.

CHP lideri partisinin grup toplantısında sözlerinin arkasında durdu ve uyuşturucu baronlarının İstanbul'da öldürülmesini ispat olarak sundu.

Hadi Özışık canlı yayında günün polemiğini yorumladı...

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