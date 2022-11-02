Oktay Vural denildi iş adamı çıktı! Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin İYİ Parti işi fena patladı

İZMİR MHP milletvekili Oktay Vural'ın bugün İYİ Parti'ye katılacağı söylenmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, saat vererek twitterdan duyurmuştu. Oktay Vural dememişti ama herkes İYİ Parti'ye katılacağı söylenen kişinin o olduğunu düşünüyordu. İYİ Parti Grup toplantısında bir katılım oldu. Ama bu kişi Oktay Vural değil bakın kimdi?

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AK Parti'den Eşref Fakıbaba transferi yapan ve transferlerin devamının geleceğini duyuran İYİ Parti'ye bugün MHP'li Oktay Vural'ın katılması bekleniyordu. Genel Başkan Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde de sosyal medya hesabından bu beklentileri körükledi.

'1 saat 34 dakika kaldı' paylaşımı yaptı

Murat İde, İYİ Parti Grup Toplantısı öncesinde kişisel Twitter hesabından, "Dün geceden bu yana aramayan meslektaşım kalmadı.. Şu an yayında olan spiker kardeşlerimden de aramayan kalmadı.. Soru malum; Meral Akşener bugün kime rozet takacak.. Cevap veriyorum; 1 saat 34 dakika kaldı.." paylaşımı yaptı.

Oktay Vural denildi

Gözler İYİ Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Kulislere İYİ Parti'ye katılacak olan kişinin İzmir MHP eski milletvekili Oktay Vural olduğu söylentisi yayıldı. Herkes İYİ Parti grup toplantısında Oktay Vural'ın katılımını beklerken parti rozeti takılan kişi bir iş adamı çıktı.

Meral Akşener grup toplantısında iş insanı Baver Miroğlu'na (sağda) parti rozetini taktı.

Taktik mi yaptı, katılım iptal mi oldu?

Yaşanan gelişmeler sonrasında gözler Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'ye çevrildi. Murat İde''nin "Rozet takma töreni olacak" beklentisi yaratıp Akşener'in izlenirliğini artırmak mı istediği yoksa İYİ Parti'ye katılın son anda iptal mi olduğu sorusunun cevabı aranmaya başlandı.