Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte Tahliye Taahhüdü ile ilgili bilmeniz gerekenler!
Emlak piyasasında artan fiyatlar, kiracı ve ev sahipleri arasında oluşan gerginlikler daha önce çok üzerinde durulmayan “Tahliye Taahhüdü” konusunu gündeme getirdi. Doç. Dr. Umut Yeniocak, tahliye taahhüdünün hangi durumlarda geçerli olduğuna ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine ait soruları cevapladı.
Yeniocak ayrıca herkes tarafından bilinmeyen, kira sözleşmesinde ismi yazılı olan eşin tek başına tahliye taahhüdü veremeyeceğini, her iki eşin de imzası bulunmayan tahliyenin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
Tahliye taahhüdü nedir
Açıklamalarına tahliye taahhüdünün ne demek olduğunu anlatarak başlayan Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Tahliye taahhüdü kiracının, kira konusu konut ya da iş yerini belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin yazılı bir beyanda (taahhütte) bulunması demektir” ifadesini kullandı.
Tahliye taahhüdünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir
Tahliye taahhüdünün mutlaka yazılı olması ve kiracının imzasını taşıması gerektiğini vurgulayan Dr. Umut Yeniocak, birden fazla kiracı varsa tahliye taahhüdünü bütün kiracıların imzalaması gerektiğini de hatırlattı. Umut Yeniocak, tahliye taahhüdünün, hangi sözleşme çerçevesinde hangi konut ya da iş yerinin tahliye edileceğinin açıkça anlaşılır şekilde yazılmasını gerektiğini belirtirken, ayrıca belgenin geçerli olması için dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı.
“Tahliye taahhüdü, herhangi bir şarta bağlı olmamalıdır.