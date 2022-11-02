Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte Tahliye Taahhüdü ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Tahliye taahhüdünde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir

Tahliye taahhüdünün mutlaka yazılı olması ve kiracının imzasını taşıması gerektiğini vurgulayan Dr. Umut Yeniocak, birden fazla kiracı varsa tahliye taahhüdünü bütün kiracıların imzalaması gerektiğini de hatırlattı. Umut Yeniocak, tahliye taahhüdünün, hangi sözleşme çerçevesinde hangi konut ya da iş yerinin tahliye edileceğinin açıkça anlaşılır şekilde yazılmasını gerektiğini belirtirken, ayrıca belgenin geçerli olması için dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı.