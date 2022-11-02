Turşu suyundaki inanılmaz mucize! Faydalarına inanamayacaksınız

İsmini duyunca bile ağzınızın sulanmasına sebep olan turşu suyunun faydaları duyanları adeta hayrete düşürüyor. Sindirim sisteminden kan şekeri seviyesinin korunmasına kadar birçok yararı olan turşu suyunun faydalarını sizler için bir araya getirdik.

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Sofralardaki olmazsa olmazlar arasında yer alan turşu, her yemekle birlikte severek tüketiliyor. Hemen hemen her şeyden yapılan turşuların birçok faydası var. Ancak asıl insan sağlığına faydası olan şey ise bu turşuların suyu.

İşte içerisinde bol miktarda sodyum, magnezyum ve potasyum bulunan turşu suyunun faydaları.

Turşu suyunun faydaları

Fermente edilmiş gıdalardan oluşan turşu, içerisindeki suda bulunan probiyotikler sayesinde sindirim ve bağışıklık sisteminde oluşabilecek bakteri ve enfeksiyonlara karşı direnç göstermeye sebep olur. Sağlığını etkisini görmek isteyenler turşu suyunu sık sık ama fazla olmayacak şekilde tüketmelidir.

1 bardak yeterli

Turşu suyu yüksek miktarda sodyum ve biraz potasyum ve magnezyum şeklinde elektrolitle doludur. Spor ve egzersiz sonrası kaybedilen enerjiyi geri kazanabilmek için içilecek olan 1 bardak turşu suyu toparlanmayı sağlayacaktır.

Turşu sularında bulunan sirke, kan şekeri seviyelerinin korunmasını sağlayarak ani yükselmelerin önüne geçmeye destek olabilir.

Turşu suyunun içerisinde bulunan asetik asit yağ birikimini azaltmaya fayda sağlayarak metabolizmanın hızlanmasına destek olabilir. Bunun yanı sıra sirkede kilo vermede etkili olacağından suyun içerisinde bulunmasu ekstra bir etki sağlayacaktır.

Sindirim ve bağırsak sistemini dengede tutmaya yarayan turşu suyu, sabahları içildiği zaman bağırsak rahatsızlığından dolayı oluşan kabızlık probleminin çözülmesine destek olur.

Turşu suyu içerisinde demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve çinko gibi vücut için çok faydalı olan mineralleri barındırıyor. Düzenli olarak meyve sebze tüketmeyen kişiler turşu suyu tüketmeyi tercih edebilirler.

Güçlü bir antioksidan olan ve C vitamini açısından zengin olan turşu suyu, düzenli tüketimi sağlandığı zaman serbest radikaller ile savaşarak kanser ve tümör gibi rahatsızlıkların vücuda girmesi engellenecektir.

Futbolcular neden turşu suyu içer?

Futbol müsabakalarında maçın durduğu esnada futbolcuların turşu suyu içtiğini görmüşsünüzdür. Turşu suyu, futbolcuların yaşadığı krampları rahatlatır ve daha kısa sürmesini sağlar. Zira kramp halinde kaybedilen tuz oranı, turşu suyu sayesinde vücuda yeniden geri kazandırılıyor.