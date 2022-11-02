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Erdoğan'dan 'Rusya’yı nasıl ikna ettiniz’ sorusuna flaş cevap: "Onu bana bırakın, önce Biden’a sonra..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tahıl koridorunun devam edeceğini duyuran Erdoğan'a Putin'i nasıl ikna ettiği soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Onu bana bırakın, önce Biden'a sonra size anlatacağım" yanıtını verdi.

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Tahıl koridoru krizi ile ilgili gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyordu. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlak veren tahıl krizini Türkiye başarılı diplomatik tutumu ile çözmüş, dünyayı yeni bir gıda sorunundan kurtarmıştı. Rusya, anlaşmanın devam etmesini istemediğini açıklayınca kriz yeniden patlak verdi. Türkiye, başarılı diplomatik atakları ile bir kez daha tahıl koridoru krizini çözmeyi başardı. Erdoğan, 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

Erdoğan: Tahıl anlaşması eskisi gibi devam edecek
AK Parti Grup Toplantısı'nda birbirinden önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise dünyayı yakından ilgilendiren tahıl krizi ile ilgili güzel bir haber verdi.

Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak kararını bildirdiğini söyledi.

Şoygu, Rusya'nın anlaşmayı kabul ettiğini, işleyişin bugün saat 12.00'den itibaren eskisi gibi süreceğini mevkidaşı Akar'a bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoygu ile Akar'ın konuşmasını grup toplantısında kamuoyuna duyurdu ve krizin çözüldüğünü söyledi.

Erdoğan'dan 'Rusya'yı nasıl ikna ettiniz?' sorusuna flaş cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı çıkışında kendisine sorulan, 'Rusya'yı nasıl ikna ettiniz?' sorusuna, "Onu biraz bana bırakın, önce Biden'a anlatacağım." şeklinde yanıt verdi.

"Türkiye'nin desteği sayesinde garantiler alabildik"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantileri aldıklarını belirterek, "Rusya, aldığı garantileri yeterli buldu, tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edecek." dedi.

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