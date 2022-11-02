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Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız

Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar" sözlerini eleştirerek "Bu cümleyi kurabilmek için çok ciddi ve somut verilere ve bu iddiayı teyide muhtacız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu ile alakalı çıkışı yankı uyandırmaya devam ediyor.

Bir çok kesim tarafından tepki gösterilen Kılıçdaroğlu'nu Sözcü gazetesi köşe yazarı Deniz Zeyrek de eleştirdi.

''İleri bir yorum olarak buluyorum''

Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar' sözlerini çok ileri bir yorum olarak buluyorum. Bu cümleyi kurabilmek için çok ciddi ve somut verilere ve bu iddiayı teyide muhtacız. Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Türkiye'nin cari açığı uyuşturucu parasıyla kapatılmıyor ama ülkedeki kara para trafiği ve uyuşturucu ticareti konusunda kolluk kuvvetlerine, istihbarata fazla mesai yaptıran bir durum var" dedi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullanmıştı.

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