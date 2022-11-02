6 erkek çocuğa cinsel istismar! Mersin'de sapık antrenör için istenen cezaya bakın

MERSİN'den son gelen haber mide bulandırdı. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 6 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan futbol antrenörü hakkında 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay çocukların rehber öğretmene anlatması ile ortaya çıktı.

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Kentteki bir amatör futbol kulübünde antrenör H.B. (63), aynı okuldan 6 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur çocukların okuldaki rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çocukların okuluna gidip iletişim kurmuş!

H.B. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Mersin 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, H.B.'nin çocukların okuluna giderek futbol maçlarını izlediği, bu şekilde iletişim kurduğu ve onlarla tanıştığı tespit edildi. Ayrıca iddianamede çocukların, H.B. tarafından çeşitli şekilde cinsel istismara maruz kaldıkları, H.B.'nin ise iddiaları reddettiği ifadeleri yer aldı.

90 yıla kadar hapis

Savcılık, H.B.'nin ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 90 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Dava, aralık ayında görülmeye başlanacak.