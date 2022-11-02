Bütün şehir bu anı bekliyordu! Gizemli lahit açıldı! İçinden çıkanlara bakın

29 Ekim'de bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör, iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu fark etti.