A101 market skandalı! Başarısız öğrenciler 'çocuk köle' oldu! 12 yaşındaki çocuk stajyere 1.650 TL

Gazeteci Levent Gültekin'den A101 marketlerle ilgili şok iddia. "Milli Eğitim Bakanlığı ile A101 zincir marketleri arasında anlaşma yapılmış, 12 yaşındaki çocuklar staj adı altında bu markette çalıştırılıyor" dedi. Şimdiye kadar 800 bin çocuğun A101 ile anlaştığını belirten Levent Gültekin, "1 milyon çocuk köle. Devlet kendi eliyle yapıyor bunu" dedi.

Abone ol

Gazeteci Levent Gültekin'den canlı yayında A101 marketlere 'çocuk köle' çalıştırma suçlaması. Milli Eğitim Bakanlığı ile A101 zincir marketler anlaşma yapıldığını, okula devamsızlığı olan veya derslerinde başarısız olan öğrencilerin A101 marketlerinde çalıştırıldığını söyledi. Halk TV'de Murat Sabuncu ile yaptığı "İki Yorum" programında konuşan Gültekin şunları söyledi:

Başarısız öğrenciler A101'e gönderiliyor

- Okula devamsızlığı olan veya derslerinde başarısız olan çocuklar staj adı altında A101'de çalıştırılıyormuş.

- 12 yaşındakiler 1650 TL'ye 12 yaşından büyükler ise asgari ücrete. Şu ana kadar yaklaşık 800 bin çocuk anlaşmış.

- Hedef 2023'te 1 milyon öğrenciymiş. 1 milyon çocuk köle. Devlet kendi eliyle yapıyor bunu.

MEB ile A101 arasında protokol yapılmıştı

MEB ile A101 arasında 6 Ekim’de, “sektör çalışanlarının mesleki eğitim merkezleri (MESEM) aracılığıyla eğitim öğretim sürecine dahil olması ile mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini yaşama geçirmek” amacıyla protokol imzalanmıştı.