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Aynes Gıda'nın yeni sahibi belli oldu! İşte satış bedeli

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aynes Gıda'nın yeni sahibi belli oldu! İşte satış bedeli

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda'yı, KDV dahil 926 milyon 89 bin TL tutarındaki satış bedelini tahsil ederek Tarım Kredi Kooperatifi'ne devretti.

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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1.000 işçinin çalıştığı ve her gün yaklaşık 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes Gıda, iflastan kurtarıldıktan sonra ihaleye çıkarılmış ama satılamamıştı.

Onay verildi

Son olarak 8 Eylül 2022 'de düzenlenen ihaleyle satış süreci başlatılan Aynes Gıda'nın, kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamalarının ardından Rekabet Kurulu'nun da olumlu görüş vermesiyle en yüksek teklifi veren Tarım Kredi'ye satışına onay verildi.

Tarım Kredi Kooperatifi bugün KDV dahil 926 milyon 890 TL ödeme yaptı ve Aynes Gıda'nın yönetimi TMSF'den Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ'ye geçti.

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