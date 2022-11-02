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TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu! Talebini Erdoğan'a bizzat iletti

TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu! Talebini Erdoğan'a bizzat iletti

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak TOGG siparişi verdiği ifade edildi.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; TOGG fabrikasının açılışı toplantıda yeniden ele alındı. Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de TOGG siparişi verdiği konuşuldu. Aliyev'in bu talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat ilettiği öğrenildi.

TOGG'da öncelik Milleti!n
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un satışında bürokrasiye ve siyaset dünyasına öncelik tanınmaması gerektiğini belirtti "öncelik millete" dedi.

Öte yandan, Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabalar da bundan sonra TOGG biçiminde olacak.

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