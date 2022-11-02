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Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer kansere yakalandı

Bayern Münih'in yıldızı Manuel Neuer kansere yakalandı

Alman devi Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, cilt kanseri olduğunu ve 3 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.

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Bayern Münih'in Almanya'da son 10 yılın şampiyonluğunda önemli pay sahibi isimlerden kaleci Manuel Neuer, bir süredir cilt kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Omzundaki sakatlık nedeniyle takımının son maçlarında görev yapamayan yıldız file bekçisi bu nedenden dolayı 3 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Kadın tenisinin önemli isimlerinden Angelique Kerber ile cilt bakım ürünleri çıkaran ve bunu bu nedenden dolayı piyasaya sürdüğü belirtilen Neuer, konuyla ilgili Bild gazetesine konuştu. Neuer, "Deri hastalıkları söz konusu olduğunda ikimizin de çok kişisel geçmişleri var. Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.

Dünya Kupası öncesi durumu belirsiz
Alman Milli Takımı'nın da kalesine koruyan 36 yaşındaki file bekçisinin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı da belirsizliğini sürdürüyor. Ancak Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, oyuncusunun Dünya Kupası'na katılması konusunda endişesi olmadığını söyledi.

Hastalığı futbol oynamasına engel olmayan Neuer, takımının son 7 maçında omzundaki sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

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