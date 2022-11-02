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Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdılar!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdılar!

ŞANLIURFA'da yeni doğan bebeği hastaneden kaçırdıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Bebek saklanılan evde ekipler tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 günlük olan kız bebeğin babası, taburcu işlemlerini yaparken çocuğunun kaçırıldığını fark etti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler iki şüphelinin bebeği hastaneden kaçırdığını belirledi.

Eve operasyon düzenlendi

Bebeğin Haliliye ilçesindeki bir evde saklandığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla bulduğu bebeği ailesine teslim etti.

Ekipler, M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K'yi (50) gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, bebeğin akraba olan şüphelilerden M.K. (48) ile H.K'ye verilmek üzere kaçırıldığı öne sürüldü.

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