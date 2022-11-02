Azerbaycan özel kuvvetleri İran sınırında tatbikat başlattı

Azerbaycan ordusu özel kuvvetlerinin, İran sınırında tatbikat başlattığı bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'in yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, askeri birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak, ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Hava kuvvetleri ile füze ve topçu birlikleriyle koordinasyon içerisinde yapılan tatbikatta, bir dizi görevin icra edileceği kaydedildi.