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Barcelonalı futbolcu Pigue'nin otel yaptırdığı arazide eski Müslüman mezarlığı bulundu

Barcelonalı futbolcu Pigue'nin otel yaptırdığı arazide eski Müslüman mezarlığı bulundu

İspanya'nın Barcelona Kulübünde forma giyen Gerard Pique'nin büyük ortağı olduğu Kerald Holding'in Malaga'da yaptırdığı otelin inşaatı, temel atma çalışmaları sırasında eski Müslüman mezarlığının bulunması nedeniyle durduruldu.

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Endülüs İslam döneminin (711-1492) kalıntılarına ulaşıldığı İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yeni bir Müslüman mezarlığı bulundu.

Endülüs özerk bölgesindeki yasa gereği her inşaat yapımında en az 2 arkeolog, temel inme çalışmaları sırasında hazır tutuldu.

Malaga'da yapılacak otelin kazıları sırasında en az 250 Müslüman'ın naaşlarının defnedildiği sanılan eski bir mezarlık ortaya çıktı.

Kazı çalışmalarına katılan arkeolog Alberto Cumpian, İspanyol radyosu Cadena Ser'e verdiği demeçte, mezarların yönünün Mekke'ye dönük bulunmasından dolayı Müslüman mezarlığı olduğu kanısına hemen vardıklarını belirtti.

Cumpian, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizdeki ilk verilere göre Malaga'da inşaatın olduğu alan, Hristiyanların kenti Müslümanlardan aldığı dönemdeki şehir sınırlarına giriyor. Burası o dönemki şehir sınırının tam yanında olan bir yer ve genelde mezarlıklar buralara yapılırdı. Defnediliş şekli ve İslam inancı gereği kıyafetli gömülmemeleri, Müslüman mezarlığı olduğunun en büyük göstergesi. 15. yüzyıldan kalma bir mezarlık."

Arazinin arkeolojik değere sahip olmadığını savunan Cumpian, mezarlıktaki insan kalıntılarının tamamen çıkarılmasının ardından durdurulan otel inşaatına devam edilebileceğini söyledi.

Endülüs'teki İslam dernekleri, kalıntıların Müslüman mezarlıklarına defnedilmesini istiyor

Malaga şehir merkezi içinde yer alan ve Pique'nin sahip olduğu şirket tarafından 2021'de 20 milyon avroya satın alınan 3 bin metrekarelik alanda 4 yıldızlı otel inşa edileceği belirtildi.

Endülüs bölgesinin Granada kentindeki benzer bir kazı çalışması sırasında da Müslümanlara ait mezarlık bulunmuştu.

Endülüs'teki İslam dernekleri, bölgede bulunan Müslümanlara ait insan kalıntılarının antropolojik analizlerinin bir an önce yapılıp Müslüman mezarlıklarına defnedilmesini istiyor.

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