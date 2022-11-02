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HABER /  POLİTİKA

Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar

Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar

CHP'nin bir yıl üyelikten çıkarma cezası verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Mustafa Sarıgül şoku. Özcan, e-devlet'ten kontrol edince Milis'ten Türkiye Değişim Partisi'ne üye yapıldığını gördü.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün e-Devlet hesabında yaptığı siyasi parti sorgulaması sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Habersiz şekilde siyasi parti üyeliğinin değiştirildiğini belirten Özcan, iktidara tepki gösterdi.

Kim ne oyun oynadıysa hesap verecek

Tanju Özcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları belirtti:

“Suriyelilere vatandaşlık dağıtıp, kafalarına göre parti üyelikleri yaparken araya bizi de kaynatmışlar. Bugün E- Devlet sorgulamamda öğrendim; CHP üyeliğim TDP üyeliğe çevrilmiş. Üstelik 10 yıldır gitmediğim Kilis'ten. Kim ne oyun oynadıysa hesabını yargı önünde verecek.”

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