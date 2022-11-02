Fenerbahçe'ye Lemos müjdesi! Taraftarlar transfer için kampanya başlattı!

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde transfer ettiği Mauricio Lemos için bir süredir ayrılık planları yapılıyor. Ligde ve Avrupa'da listelere yazılmayan 26 yaşındaki oyuncu, şu an Fenerbahçe'de kadro dışı. Uruguaylı oyuncuya ülkesinden talip çıktı.

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Uruguay ekiplerinden Penarol'de taraftarlar Mauricio Lemos'un transfer edilmesi için kampanya başlattı.

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos dönemi kapanıyor. Sarı-Lacivertlilerin planları arasında yer almayan Uruguaylı savunmacıda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Uruguay temsilcisi Penarol'de taraftarlar Mauricio Lemos için kampanya başlattı.

Mauricio Lemos transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Uruguaylı stoperin transferi için kampanya başlatıldı. Mauricio Lemos ilk fırsatta ülkesine geri dönebilir.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevini yürüttüğü sırada transfer ettiği Mauricio Lemos, Sarı-Lacivertlilerden ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Uruguaylı savunmacı, ülkesine dönebilir.

Uruguay ekiplerinden Penarol'de taraftarlar Mauricio Lemos'un transfer edilmesi için kampanya başlattı. 26 yaşındaki stoperden 'hızlı, hava toplarına hakim ve serbest vuruşlar atabiliyor' şeklinde bahseden taraftarlar, "Mauricio Lemos'u istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da sürpriz bir şekilde 5 maça çıkan Mauricio Lemos 1 asistlik istatistik yakaladı. Sarı-Lacivertliler ilerleyen haftalarda oyuncuyu TFF tescil listesine dahil etmemişti.

Fenerbahçe Mauricio Lemos'un transferi için Las Palmas'a 1,5 milyon euro ödemişti.