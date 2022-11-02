BIST 4.076
DOLAR 18,62
EURO 18,41
ALTIN 988,65
HABER /  POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin, "Bunlar Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası adlı panele katıldı.

ABD'nin Yunanistan'daki üslerine de değinen Çavuşoğlu, “Bunlar Rusya’ya karşı kurulan üsler diyor. İnandırıcı değil. Yunanistan’da bulunan ABD Büyükelçisi’nin attığı tweetler tamamen Yunan yanlı, Yunanistan'ı destekleyen tweetler. Türkiye’de de ABD’nin bir büyükelçisi var. Onları bu konuda biraz Türkiye’yi desteklediğini ima eden bir açıklaması oldu mu bugüne kadar? Sonuçta ABD’nin terazisi bozuldu. Kendilerine de uyarılarda bulunduk. Bunların Yunanistan’a da bir faydası olmadığını, Yunanistan’ı çözümden daha da uzaklaştırdığını söyledik.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine yönelik kaldırılan silah ambargosuna yönelik ise "Bu silahı kime karşı veriyorsun? Kıbrıs Türklerine karşı. Biz de ilave SİHA ve ilave takviye yapıyoruz. Onlar karar alır biz yaparız." ifadelerini kullandı.

Mısır ile normalleşme süreci

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Süreç hızlı ilerlemiyor ama bunun sebebi biz değiliz" diye konuştu. 

Tahıl koridoru

Bakan Çavuşoğlu, tahıl koridorundaki son durumu da açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İki defa Lavrov'la görüştüm. Rusya'nın gemilerine yönelik saldırılardan sonra bazı güvenlik talepleri var. BM'nin Rusya'ya gönderdiği mektuplar dile getirildi. Rusya'nın gübresi ve tahılı yaptırım listesinde değil ama bunları taşıyacak gemiler limanlara yanaşamıyor ve servis alamıyor" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD, AB ve BM nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktardı. Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyanın gübre ve tahıla ihtiyaç olduğunu belirterek Türkiye'nin bu kapsamda adım attığını ifade etti. 

Dışişleri Bakanı, "Bu tahıl konusunun bir mutabakata varacağına inanıyorum" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı kritik maç öncesi konuştu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
Abdullah Avcı kritik maç öncesi konuştu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fahri Kur'an Kursu öğreticileri kadro için Diyanet'ten çözüm bekliyor
Fahri Kur'an Kursu öğreticileri kadro için Diyanet'ten çözüm bekliyor
Türk Futbol Tarihi Sergisi açıldı! Erdoğan: "Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu"
Türk Futbol Tarihi Sergisi açıldı! Erdoğan: "Sergimiz 'Futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturuldu"
Mahir Ünal'ı Devlet Bahçeli mi görevden aldırdı? Hadi Özışık anlatıyor...
Mahir Ünal'ı Devlet Bahçeli mi görevden aldırdı? Hadi Özışık anlatıyor...
Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar! Bağımsız başkanım sanıyordum
Tanju Özcan'ı Mustafa Sarıgül'ün partisi TDP'ye üye yaptılar! Bağımsız başkanım sanıyordum
Star'ın Yalı Çapkını TRT'yi de vurdu! 3 sezon gider denen diziye bay bay dedi
Star'ın Yalı Çapkını TRT'yi de vurdu! 3 sezon gider denen diziye bay bay dedi
Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'ye Lemos müjdesi! Taraftarlar transfer için kampanya başlattı!
Fenerbahçe'ye Lemos müjdesi! Taraftarlar transfer için kampanya başlattı!
Barcelonalı futbolcu Pigue'nin otel yaptırdığı arazide eski Müslüman mezarlığı bulundu
Barcelonalı futbolcu Pigue'nin otel yaptırdığı arazide eski Müslüman mezarlığı bulundu
TSB uyardı: Sahte poliçe tuzağına dikkat! Hemen e-Devletten sorgulayın
TSB uyardı: Sahte poliçe tuzağına dikkat! Hemen e-Devletten sorgulayın