Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin, "Bunlar Rusya'ya karşı diyorlar ama inandırıcı değil" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası adlı panele katıldı.

ABD'nin Yunanistan'daki üslerine de değinen Çavuşoğlu, “Bunlar Rusya’ya karşı kurulan üsler diyor. İnandırıcı değil. Yunanistan’da bulunan ABD Büyükelçisi’nin attığı tweetler tamamen Yunan yanlı, Yunanistan'ı destekleyen tweetler. Türkiye’de de ABD’nin bir büyükelçisi var. Onları bu konuda biraz Türkiye’yi desteklediğini ima eden bir açıklaması oldu mu bugüne kadar? Sonuçta ABD’nin terazisi bozuldu. Kendilerine de uyarılarda bulunduk. Bunların Yunanistan’a da bir faydası olmadığını, Yunanistan’ı çözümden daha da uzaklaştırdığını söyledik.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine yönelik kaldırılan silah ambargosuna yönelik ise "Bu silahı kime karşı veriyorsun? Kıbrıs Türklerine karşı. Biz de ilave SİHA ve ilave takviye yapıyoruz. Onlar karar alır biz yaparız." ifadelerini kullandı.

Mısır ile normalleşme süreci

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Süreç hızlı ilerlemiyor ama bunun sebebi biz değiliz" diye konuştu.

Tahıl koridoru

Bakan Çavuşoğlu, tahıl koridorundaki son durumu da açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, "İki defa Lavrov'la görüştüm. Rusya'nın gemilerine yönelik saldırılardan sonra bazı güvenlik talepleri var. BM'nin Rusya'ya gönderdiği mektuplar dile getirildi. Rusya'nın gübresi ve tahılı yaptırım listesinde değil ama bunları taşıyacak gemiler limanlara yanaşamıyor ve servis alamıyor" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD, AB ve BM nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktardı. Bakan Çavuşoğlu, tüm dünyanın gübre ve tahıla ihtiyaç olduğunu belirterek Türkiye'nin bu kapsamda adım attığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı, "Bu tahıl konusunun bir mutabakata varacağına inanıyorum" diye konuştu.