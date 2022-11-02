Erdoğan'ın 'başörtülü aday göster' çağrısına CHP'den ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Başörtülü bir aday gösterir misiniz?" sorusuna "Genel Başkanımızın başörtülü danışmanı var. Parti Meclisinde başörtülü arkadaşımız var. CHP başörtüsü ile ilgili samimiyetini ispat etmiştir. Kanun telifi de bunun göstergesidir." diye yanıt verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin başörtüsü ile ilgili samimiyetini ispat ettiğini, verdiği kanun teklifinin de bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP başörtülü aday gösterecek mi?

Altay, "Başörtülü bir aday gösterir misiniz?" sorusu üzerine, "Biz insanların yaşam tarzıyla, etnik ve inanç aidiyetiyle meşgul olmuyoruz. Partinin aradığı kritere ve seçim bölgesinde vatandaşların güvenine mazhar olmuşsa başörtüsünün bizim için engel anlamında bir önemi yoktur. Genel Başkanımızın başörtülü danışmanı var. Parti Meclisinde başörtülü arkadaşımız var. CHP başörtüsü ile ilgili samimiyetini ispat etmiştir. Kanun telifi de bunun göstergesidir." dedi.

Altay, temel hak ve özgürlüklerin referandumun konusu olamayacağını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Altay, bu ziyaretlerin devam edeceğini, ziyaretlerin amacının dünyadaki gelişmeleri incelemek olduğunu söyledi.

Erdoğan ne demişti?

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, başörtüsü tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Daha düne kadar Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla partinizde olan hanımefendinin, ikna odalarında kızlarımıza neler çektirdiğini siz nerelere kaçıracaksınız? Bunları nasıl yok farz edeceksiniz? Üniversitelerimizin kapılarında, kızlarımızın başörtülerini açtıran siz değil miydiniz? İşte o hanım, ikna odalarının kurucusu kızlarımıza az mı çektirdi? Bizim polis kardeşlerimizi de acımasız bir şekilde kullandılar ve kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip alarak onlara zulmettiler. Bunları sen bize nasıl unutturacaksın? Bay Kemal, biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy. Koy, seni de görelim."