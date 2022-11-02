Tavada tavuk baget ile artık mangala gerek duymayacaksınız!

Her ne kadar sebze yemekleri de sıklıkla tüketilirse de, Türk mutfağında et yemeklerinin yeri daha bir özeldir. Kırmızı ete alternatif olarak beyaz et olarak tavuk etini seven de birçok kişi bulunuyor.

Şimdi size mangalda tavuk pişirmeye gerek duymayacağınız, tavada tavuk baget malzemeleri ve tarifini vereceğiz.

6 adet tavuk baget (750 gr)

Sosu için:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 küçük diş rendelenmiş sarımsak

Kekik

Kimyon

Kırmızı pul biber

Tuz

Tavada tavuk baget tarifi:

Tavada tavuk baget tarifi için; derin bir kap içine 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 küçük diş rendelenmiş sarımsak koyun. Sonrasında damak tadınıza göre kekik, kimyon, kırmızı pul biber ve tuz ilave edin. Sosu tel çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın.

Ardından bıçak yardımı ile tavuk bagetlerin birkaç yerinden kesikler atın. Tavuk etlerini hazırladığınız sosun içine koyun. Etleri eliniz ile güzelce harmanlayın. Kabın üzerini kapatıp, buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın.

Buzdolabında dinlenen soslu tavuk bagetleri geniş bir tava içine dizin. İsteğe göre 1 adet patatesin kabuğunu soyup, elma dilimi şeklinde kesin. Kapta kalan sosun içine patatesleri koyup, eliniz ile harmanlayın. Tavada boş kalan kısımlara patatesleri yerleştirin. Tavanın kapağını kapatıp, tavuk bagetleri orta ateş üzerinde 1-2 dakika pişirin. Sonrasında kısık ateş üzerinde etlerin alt tarafları hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam edin. Ardından maşa yardımı ile tavuk etlerini ve patatesleri ters çevirip, diğer taraflarını da hafifçe kızarana kadar pişirin.

Hazırladığınız tavada soslu tavuk baget kızartmasını sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Tavada tavuk baget ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 35 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik tavada tavuk baget için geçerlidir.