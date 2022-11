Tavada tavuk baget ile artık mangala gerek duymayacaksınız!

Birçok seveni bulunan balık, genellikle en çok mangalda kızarıldığında karşı konulamıyor. Fakat tavada yapacağınız tavuk baget ile artık mangala gerek duymadan afiyetle mangal lezzetinde balık tüketeceksiniz.

Her ne kadar sebze yemekleri de sıklıkla tüketilirse de, Türk mutfağında et yemeklerinin yeri daha bir özeldir. Kırmızı ete alternatif olarak beyaz et olarak tavuk etini seven de birçok kişi bulunuyor.

Şimdi size mangalda tavuk pişirmeye gerek duymayacağınız, tavada tavuk baget malzemeleri ve tarifini vereceğiz.

Tavada tavuk baget için malzemeler: