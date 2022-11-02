BIST 4.072
DOLAR 18,62
EURO 18,37
ALTIN 985,94
HABER /  SAĞLIK

Tavada tavuk baget ile artık mangala gerek duymayacaksınız!

Tavada tavuk baget ile artık mangala gerek duymayacaksınız!

Birçok seveni bulunan balık, genellikle en çok mangalda kızarıldığında karşı konulamıyor. Fakat tavada yapacağınız tavuk baget ile artık mangala gerek duymadan afiyetle mangal lezzetinde balık tüketeceksiniz.

Abone ol

Her ne kadar sebze yemekleri de sıklıkla tüketilirse de, Türk mutfağında et yemeklerinin yeri daha bir özeldir. Kırmızı ete alternatif olarak beyaz et olarak tavuk etini seven de birçok kişi bulunuyor.

Şimdi size mangalda tavuk pişirmeye gerek duymayacağınız, tavada tavuk baget malzemeleri ve tarifini vereceğiz.

Tavada tavuk baget için malzemeler:

  • 6 adet tavuk baget (750 gr)

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 küçük diş rendelenmiş sarımsak

  • Kekik

  • Kimyon

  • Kırmızı pul biber

  • Tuz

Tavada tavuk baget tarifi:

Tavada tavuk baget tarifi için; derin bir kap içine 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar domates salçası, 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 küçük diş rendelenmiş sarımsak koyun. Sonrasında damak tadınıza göre kekik, kimyon, kırmızı pul biber ve tuz ilave edin. Sosu tel çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın.

Ardından bıçak yardımı ile tavuk bagetlerin birkaç yerinden kesikler atın. Tavuk etlerini hazırladığınız sosun içine koyun. Etleri eliniz ile güzelce harmanlayın. Kabın üzerini kapatıp, buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın.

Buzdolabında dinlenen soslu tavuk bagetleri geniş bir tava içine dizin. İsteğe göre 1 adet patatesin kabuğunu soyup, elma dilimi şeklinde kesin. Kapta kalan sosun içine patatesleri koyup, eliniz ile harmanlayın. Tavada boş kalan kısımlara patatesleri yerleştirin. Tavanın kapağını kapatıp, tavuk bagetleri orta ateş üzerinde 1-2 dakika pişirin. Sonrasında kısık ateş üzerinde etlerin alt tarafları hafifçe kızarana kadar pişirmeye devam edin. Ardından maşa yardımı ile tavuk etlerini ve patatesleri ters çevirip, diğer taraflarını da hafifçe kızarana kadar pişirin.

Hazırladığınız tavada soslu tavuk baget kızartmasını sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Tavada tavuk baget ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 35 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik tavada tavuk baget için geçerlidir.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu burçlar sinirliyken yanlarına bile yaklaşmayın! Yanan siz olursunuz...
Bu burçlar sinirliyken yanlarına bile yaklaşmayın! Yanan siz olursunuz...
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Putin: Tahıl sevkiyatı Erdoğan’ın çabaları sayesinde devam edecek
Putin: Tahıl sevkiyatı Erdoğan’ın çabaları sayesinde devam edecek
Uyku düzeni olmayanlar dikkat! Bu hastalık her an kapınızı çalabilir
Uyku düzeni olmayanlar dikkat! Bu hastalık her an kapınızı çalabilir
FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın davasında karar onandı
FETÖ'cü Ali Yazıcı'nın davasında karar onandı
Kefirin öyle bir faydası ortaya çıktı ki! Sabah aç karna bir bardak içerseniz...
Kefirin öyle bir faydası ortaya çıktı ki! Sabah aç karna bir bardak içerseniz...
Erdoğan'ın 'başörtülü aday göster' çağrısına CHP'den ilk açıklama
Erdoğan'ın 'başörtülü aday göster' çağrısına CHP'den ilk açıklama
Teknolojide roller değişti bu kez ABD Çin'in uzay uzay aracından kopya çekti
Teknolojide roller değişti bu kez ABD Çin'in uzay uzay aracından kopya çekti
ABD'den Türkiye'ye "tahıl koridoru" teşekkürü
ABD'den Türkiye'ye "tahıl koridoru" teşekkürü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili açıklama
Abdullah Avcı kritik maç öncesi konuştu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
Abdullah Avcı kritik maç öncesi konuştu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu