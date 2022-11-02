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Gördükleriniz halüsinasyon olabilir! Dikkat: Bu belirtileri yaşıyorsanız...

Gördükleriniz halüsinasyon olabilir! Dikkat: Bu belirtileri yaşıyorsanız...

Psikolojik rahatsızlık yaşayanların başına gelen en sık şeylerden biri halisünasyon görmektir. Bu durum ise tedavi edilmediğinde daha ciddi seviyelere ulaşabilir. Peki halisünasyon neden görülür ve örnekleri nelerdir.

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Bilinçaltı veya zihinde yaşanan bazı olumsuz olaylar, zaman zaman kişilerin halisünasyon görmesine sebep olabilir. Kulağa oldukça korkutucu gelen bu durum, olmayan görüntüleri, varmış gibi görmeye deniyor. Peki bu durum neden kaynaklanır ve örnekleri nelerdir.

Psikolojide daha çok hezeyan olarak isimlendirilen halüsinasyon sadece görüntülerden meydana gelmez. Kişi, hastalığın etkisiyle yaşanmamış olayları gerçek sanabilir. Korku ve panik duyguları ile birlikte ortaya çıkan paranoya ve takip ediliyormuş hissi de halüsinasyon olarak tanımlanır.

Halüsinasyon nedir?

Genel olarak görme ve koklama duyularını etkisi altına alan sanrılara halüsinasyon denir. Çeşitli ruhsal ve psikolojik hastalıklarda, gerçeklik algısının tamamen bozulmasıyla meydana gelir. Halüsinasyonun illüzyondan en büyük farkı çok daha uzun süreli olmasıdır.

Psikolojik rahatsızlıklarda zihnin fonksiyonları bozulduğu için duyu organları da zarar görür. Bu da gerçekte olmayan şeylerin gerçek sanılmasına sebep olur.

Halüsinasyon neden görülür?

Halüsinasyonun başlıca sebepleri arasında paranoid ve rezidüel şizofreni yer alıyor. Bunun dışında madde kullanımı da halüsinasyonun temel sebeplerinden biridir.

Psikolojide halüsinasyon örnekleri nelerdir?

Örnek 1

Kişinin, yıllar önce kaybettiği bir arkadaşını ya da aile üyesini yeniden görmeye başlaması.

Bu tür halüsinasyonlar çoğunlukla mevcut gerçeklikle yüzleşmekten çekinen hastalarda görülür. Hasta dış gerçekliği reddederek zihninde yarattığı gerçeklere inanmaya başlar. Bunun sonucunda vefat eden insanları hayattaymış gibi görebilir.

Örnek 2

Hastanın devamlı takip ediliyormuş gibi hissetmesi.

Paranoyanın en yaygın semptomlarından biridir. Kişi, kimliği belirsiz insanlar tarafından takip edildiğini ve bu insanların kendisine zarar vereceğini iddia eder. Bu sebeple dışarı çıkmaya korkar ve iç dünyasına çekilir. Bu tür hezeyanlarla birlikte ortaya çıkan diğer semptomlar ise şunlardır: İştahsızlık, dış dünyaya karşı yabancılaşma ve uyku bozuklukları.

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