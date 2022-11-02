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Jorge Jesus: Daha başlangıç aşamasındayız

Jorge Jesus: Daha başlangıç aşamasındayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Jesus," Daha başlangıç aşamasındayız." dedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi B grubunda son maçlar öncesi lider olan sarı-lacivertli ekipte Portekizli teknik adam Jesus, 'Henüz başlangıç aşamasındayız' ifadelerini vurguladı.

"Yıllar bana giderek daha fazla bilgi veriyor"

Futbolda her geçen yıl daha da tecrübe kazandığını söyleyen Jesus, "Yıllar bana giderek daha fazla bilgi veriyor. Teknik direktörlüm kariyerimde her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Bugün 60'lı yaşlardayım, 40 yaşımdakinden daha iyi bir teknik direktörüm." dedi.

"Kitaplardan asla teknik direktörlük yapılmaz"

Kitaplara bakarak teknik direktörlük yapılmayacağını söyleyen Jesus, "Benim için en önemli şey, oyun fikirlerini ve antrenman şeklini kuran yaratıcı teknik direktördür. Her teknik direktör, diğerlerinden daha fazla kazanmak için fikirlerini nasıl oluşturacağını bilmek zorundadır.

Eğer değilse, kitaplara bağlı kalmanız gerekir, ancak futbol kesin bir bilim olmadığı için kitaplardan asla teknik direktörlük yapılmaz." ifadelerini kullandı.

"Beni en çok etkileyen kişi Cruyff oldu"

Teknik adamlık kariyerinde en çok etkilendiği kişinin Hollandalı efsane Cruyff olduğunu belirten Jesus, "Rinus Michels ve Stefan Kovacs ile o büyük Ajax'ın ortaya çıktığı zamanları gördüm. Oyun hakkında farklı bir fikir ortaya koydular. Herkesin savunma ve hücum yapması gereken dinamik futbolun yaratıcısı onlar.

Sonra Cruyff bir teknik direktör olarak bu felsefeyi takip etti ve ben de bunu gerçekleştirmek istedim. İşte o zaman kariyerim başladı ve Barcelona'da staj yaptım. Beni en çok etkileyen kişi Cruyff oldu." dedi.

"Daha başlangıç aşamasındayız"

Fenerbahçe'nin Avrupa'da iyi gittiğini söyleyen Jesus, "Fikirlerinizi uygulama şekliniz oyuncularla ilgilidir. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde iyi gidiyor ama henüz bir şey kazanmadı. Fikirlerimin takım tarafından özümsendiğini söylemek doğru değil, daha başlangıç aşamasındayız." ifadelerinde bulundu.

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