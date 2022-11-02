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Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın müjdesini böyle duyurdu: Bir gol daha attı

Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın müjdesini böyle duyurdu: Bir gol daha attı

Bütün dünyayı ilgilendiren tahıl sevkiyatı Rusya tarafından durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle Rusya anlaşmaya tekrar döndü. Cüneyt Özdemir ise bu müjdeyi 'Adam ikna etti beyler' diyerek duyurdu.

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Dünyada yaşanan gıda krizinin önüne geçilebilmesi adına Ukrayna'daki tahılların ihracı için yapılan tahıl anlaşmasını durduran Rusya'yı Türkiye ikna ederek sorunu çözdü. 

Erdoğan grup toplantısında müjdeyi verdi

Tahıl sevkiyatı ile ilgili müjdeyi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle vermişti:

"Yeni bir müjde de şu Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız."

"Adam ikna etti beyler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi zaferini sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Cüneyt Özdemir ise "Erdoğan Putin'i nasıl ikna etti? Dünya bunu konuşuyor..." başlığıyla paylaştı. 

Özdemir şöyle konuştu:

"Bu önemli bir haber dünya için. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir haber ve de güzel bir haber. Bravo Erdoğan'a diyebiliriz burada. Şimdi Erdoğan bir gol daha attı. Bu işin sonu savaşa kadar gidebilirdi ama şu anda akıllıca bir adım attılar onlar da. Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek. "

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