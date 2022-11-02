FED faiz kararını açıkladı! Faiz yüzde 4'e yükseltildi

Amerikan Merkez Bankası (FED), faiz oranını beklendiği üzere 75 baz puan artırdı. Böylelikle faiz yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltildi.

Abone ol

ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Fed bu kararla birlikte son 4 toplantıda politika faizini 75'er baz puan artırmış oldu.

2007'den beri en yüksek seviyede

Böylelikle faiz yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltildi.

Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon vurgusu

Karar metninde enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme dikkat çekti.

Yine karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Enflasyonla mücadeleye 'sıkı sıkıya' bağlılık mesajı

Karar metnine yeni giren ifade de Fed, hedef aralığındaki gelecek faiz artışlarının hızını belirmede Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasındaki birikimli sıkılaşmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde yarattığı etkiyi ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağı belirtti.

AA'nın aktardığına göre karar oybirliği ile alınırken, Fed yetkililerinin enflasyonla mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu bununla birlikte sıkılaşmanın yarattığı etkiyi görmezden gelmediklerine işaret etti.

Piyasalar ne tepki verdi?

Ons Altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1649 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1666 dolara yükseldi. Sarı maden saat 21:33 itibarıyla yüzde 1,08 oranında yükselişle 1666 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Dolar endeksi Fed'in kararı öncesi 111 seviyesinin üzerinde bulunurken, şu sıralarda yüzde 0,67 oranında düşüşle 110,76 seviyesine geriledi. Brent petrol 96 dolarda işlem görüyor. EuroDolar paritesi ise, karar öncesi 0,9880 seviyesinde bulunurken, karar sonrası dalgalı bir seyir izledi ve 0,9877 ile 0,9959 seviyeleri arasında hareket etti.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 4,03 seviyesinde bulunurken; sonra yüzde 3,96’ya geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizleri de, yüzde 4,58'den yüzde 4,43'e gevşedi. Bitcoin ise, Fed öncesi 20 bin 413 dolar seviyesinde bulunurken; şu dakikalarda 20 bin 735 dolarda işlem görüyor. Dolar/TL ise karar öncesi 18,6199 TL’de hareket ederken; şu sıralarda 18,6139 TL’de bulunuyor. Gram Altın fiyatı da yüzde 1,26 oranında yükselişle 997,42 liradan işlem görüyor.

ABD Borsa endeksleri, Fed'in 'yavaşlama sinyali' ile yükselişe geçti.