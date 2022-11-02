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Sözcü ve Korkusuz gazeteleri çok sayıda kişiyi işten çıkardı

Sözcü ve Korkusuz gazeteleri çok sayıda kişiyi işten çıkardı

Gazeteci İsmail Saymaz, Korkusuz ve Sözcü gazetelerinde bazı köşe yazarları ile çok sayıda editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işlerine son verildiğini duyurdu.

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Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde birçok kişinin işine son verildiğini açıkladı. 

Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

Sinan Meydan da paylaştı

Sözcü yazarı Sinan Meydan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2017'den beri her pazartesi Sözcü'de yazdığım yazılarıma -ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek- son verilmiştir. 6 yıl boyunca özgürce yazmamı sağlayan @gazetesozcu ,'ye, beni ülkenin en çok okunan yazarlarından biri yapan siz değerli okurlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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