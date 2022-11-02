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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelensky ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun iş birliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin arabuluculuğunda 22 Temmuz tarihinde Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalanmıştı.

Başarıyla devam eden tahıl sevkiyatında Rusya yeni bir krize imza atarak Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımını askıya aldığını duyurdu.

Bunun üzerine Türkiye yeni girişimde bulunarak tahıl krizini çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

Yoğun diplomasi trafiğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün tahıl sevkiyatının devam edeceğini duyurdu.

Zelensky ile görüştü

ABD ve BM'nin teşekkür ettiği Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ana konu tahıl anlaşmasıydı.

Tahıl sevkiyatının devamının önemine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gerek Ukrayna’nın gerek Rusya’nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.

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