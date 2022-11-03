Yeni başörtü düzenlemesine 'dinin inanç' eklendi! Bir gün başörtülü cumhurbaşakanı olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, başörtü düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "dinin inanç" ibaresinin eklendiğini duyurdu. Düzenlemedeki 'özel alan'a dikkat çeken Selvi, "Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak" diye yazdı.

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Başörtüsü ve aileyle ilgili Anayasa değişikliği Meclis’e sunulacak aşamaya geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, muhalefet partilerini ziyaret ederek anayasa değişikliği teklifinin içeriğini anlattı. Anayasa düzenlemesine 'dinin inanç' ibaresi eklenirken, "Şimdi sınav zamanı" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak" ifadelerini kullandı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

Erdoğan'ın talimatı: 'Dini inanç' ibaresi...

- Artık sınav zamanı. Kimin başörtüsü özgürlüğünden yana kimim karşısında olduğunu göreceğiz. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın hakkını teslim etmek gerek. Emeği büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile irtibat halinde o koordine etti. Artık söz Meclis’in. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başörtüsüyle ilgili düzenlemeye, “dini inanç” ibaresi de eklendi.

İşte o başörtü maddesinin son hali

- "Kadınlar, dini inançları gereği başlarını örtmesi veya açması nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulamaz. Kadınların başlarının ve boyunlarının açık veya örtülü olması çalışma hayatında, kamu hizmetlerinde görev almalarında, eğitim-öğretim hayatında, özel alanda, mal ve hizmet alımında ve seçme ve seçilme haklarında ayrımcılığa neden olamaz” deniliyor.

'Özel alan' ne demek?

Başörtüsüyle ilgili düzenlemede özel alana yer verilmesi tam anlaşılamadı. Başörtülü kadınlar artık hayatın her yerinde. Başörtülü kadın bakan oluyor, milletvekili okuyor, vali oluyor ama bir spor salonuna yazılacağı zaman ya da sitenin havuzuna gireceğinde başörtüsünden dolayı engellemelerle karşılaşabiliyor. İstanbul’da bir sitede başörtülü özel güvenlik istenmemişti. Hâlâ o kafalar var. O yüzden bu düzenleme gerekli. Gün gelecek bu ülkede başörtülü cumhurbaşkanı da olacak.