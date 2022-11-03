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Ataşehir’deki skandal hastane yeniden açıldı! Yaşlı kadına eziyet edip gülmüşlerdi

Ataşehir’deki skandal hastane yeniden açıldı! Yaşlı kadına eziyet edip gülmüşlerdi

İSTANBUL Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamış; görüntülerin hızlıca yayılmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca skandal görüntülerden ötürü hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulduğu açıklamasını yapmıştı. Hastane 27 gün sonra yeniden faaliyete geçti.

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Ataşehir’de bulunan özel bir hastanede yatan yaşlı bir vatandaşın, personeller tarafından alay edilerek çekilen görüntüleri 5 Ekim tarihinde ortaya çıkmıştı. Hastane personelinin bir hastanın yüzüne para atarak hakaret etmesi, bir diğer personelin de hastaya küfür ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırıp tepkiye yol açmıştı.

Görüntülerin yayılmasından sonra Sağlık Bakanlığı çekilen video ve personel hakkında inceleme başlatmış, başlatılan inceleme sonrası hastanenin bütün faaliyetlerinin durdurulma kararı alınmıştı. Faaliyetleri durdurulan özel hastane 27 gün sonra tekrar hasta kabulüne başladı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından hastane çalışanı 8 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmıştı. Zanlılar verdikleri ifadelerde *Görüntüleri eğlence olsun diye çektik" demişlerdi. 

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