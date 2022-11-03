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Ayrıldığı eşinin evinde kendisini yaktı! Feci şekilde can verdi

Ayrıldığı eşinin evinde kendisini yaktı! Feci şekilde can verdi

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde 6 ay önce ayrıldığı eşiyle son kez görüştüğü öğrenilen adamın, eşinin evinde kendisini yaktığı iddia edildi.

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Yazlık Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Ö. iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eşiyle görüştü. Daha sonra evden ayrılan eşinin arkasından çıkan O.Ö., benzin alarak tekrardan eve gelip kendisini yaktı.

Gaz sıkışması sebebiyle oluşan patlamayı duyan site sakinleri camı kırarak yanan adama müdahalede bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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