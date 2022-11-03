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Kan grubu A RH olanlar bunları yerken aman dikkat! Hasta edebilir

Kan grubu A RH olanlar bunları yerken aman dikkat! Hasta edebilir

Kan grubuna göre diyet listesi en çok merak edilen diyetlerin başında geliyor. 1996'da ortaya çıkan kan grubu diyetleri işe yarıyor mu, kan grubuna göre beslenmeyle kaç kilo verilir, kilo vermek mümkün mü sorularını yanıtları ise yapılan son araştırmayla ortaya çıktı.

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Kan grubuna göre diyet ilk kez 1996 yılında naturopati uzmanı bir hekim olan Peter D’Adamo tarafından ortaya atıldı. Peter D’Adamo, kan gruplarına göre zayıflamak için besin seçimi ve aktivite düzeyi hakkında önerilerde bulundu önerileri kısa sürede dünya genelinde ilgi çekmişti. Ancak kan grubuna göre diyetle ilgili yapılan son araştırmalar,"kan grupları ile sindirim sistemi arasında vücutta metabolik bir ilişki bulunmamakta" souncuna ulaşarak, kan grubuna göre beslenme düzeninin yanlışlığını ortaya koydu. 

Öncelikle kan grubuna göre diyet listesiyle ilgili bir kaç detayı yazalım.

-Peter D’Adamo'a göre;
0 grubu, zayıflarken deniz mahsülleri, kırmızı et, brokoli, ıspanak ve zeytinyağının en iyi, buğday, mısır ve sütten uzak durulmasını gerektiğini söylüyordu.

A grubu zayıflerken, deniz ürünleri, sebzeler, ananas, zeytinyağı ve soya fasulyesi ideal, buğday, mısır, süt ve meksika fasulyesi yememelidir gibi listede her kan grubu için hem yaşam boyu tüketmeleri hem zayoflarken en iyi ve kesinlikle yememeleri gereken besinler uzunca anlatıyor.

0 grubu yüksek yoğunlukta, A grubu ise düşük yoğunlukta egzersiz yaparak kilo vermesi gerektiği de vurgulanmıştır.

Kan grubuna göre diyet diye bir şey yok!

2013-2014 yılları arasında yapılan 2 çalışma analiz edilmiş ancak kan grubuna özgü verilen diyet önerilerinin hastalarda herhangi bir iyileşme ile ilişkili bir sonucun da olmadığı gösterilmiştir. Kan grupları ile sindirim sistemi arasında vücutta metabolik bir ilişki bulunmamaktadır. Kan grupları ile yiyecek seçimi ve fiziksel aktivite önerisi yapılabilecek bir bağlantı da yok.

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