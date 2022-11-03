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İstanbul'da lav silahlı cephaneliğe baskın! Hepsi suç makinası çıktı

İstanbul'da lav silahlı cephaneliğe baskın! Hepsi suç makinası çıktı

İSTANBUL'da polis, cephanelik eve baskın düzenledi. Baskında dolu halde 1 lav silahı, 3 el bombası, 2 adet Uzi, 2 adet kaleşnikof, 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile uyuşturucu bulundu...

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İstanbul polisi Gaziosmanpaşa ilçesindemi bir eve operasyon düzenledi. Toplam 70 ayrı suç kaydı bulunan ve yaşları 17 ile 25 arasında değişen 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramadan ise cephanelik çıktı. İşte operasyonun ayrıntıları...

7 kişi yakalandı hepsi suç makinası

Operasyon çerçevesinde M.A.B, Y.E.O, Ş.B, D.A, B.K, M.A ve N.U isimli toplam 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların “Kasten Yaralama, 6136 SKM, Uyuşturucu Ticareti, Tehdit, Yağma, Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

İşte evden çıkan silahlar...

Adreste yapılan aramalarda, 1 adet dolu halde askeri lav silahı, 2 adet uzi otomatik silah, 2 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet savunma tipi atışa hazır vaziyette pimli el bombası, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet şarjör, 440 adet fişek ve 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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